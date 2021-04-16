Avustralya'da mahkeme Google'ın kullanıcıları veri toplama konusunda yanılttığına hükmetti

Avustralya Federal Mahkemesi, Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android kullanıcılarını kişisel verileri yalnızca 'konum geçmişi' ayarı açıksa toplayabileceğini belirterek yanılttığını bildirdi.

Mahkeme, Google'ın 'konum geçmişi' ayarları kapalı olsa da, 'Web ve Uygulama Etkinliği' açık olduğu sürece veri toplamaya devam ettiğini ancak kullanıcıları bu hususta bilgilendirmediğinin tespit edildiğini açıkladı.

Android cihazlarda bu seçeneğin, kullanıcının 'konum geçmişi' ayarında veri toplanmasına izin vermemesi durumunda bile varsayılan ayar olarak etkin olduğuna dikkati çeken mahkeme, kullanıcıların bu konuda yanıltıldığını belirtti.

'Ceza milyonlarca doları bulabilir'

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Başkanı Rod Sims, mahkeme kararını 'önemli bir zafer' olarak nitelendirerek, "Mahkemenin kararı Google'a ve diğerler büyük işletmelere müşterilerini yanıltmamaları gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdi. Bu, tüketiciler, özellikle de çevrimiçi gizlilikleriyle ilgilenen herkes için önemli bir zaferdir" dedi.

ACCC tarafından yapılan açıklamada, Google'a yaptırım uygulanmasının planlandığı belirtildi. Sims, cezanın milyonlarca doları bulabileceğini söyledi.

Google, suçlamaları reddetti

Google yetkilileri ise mahkemenin bulgusuna katılmadıklarını vurgulayarak itiraz amacıyla Yüksek Mahkemeye başvurmak dahil, seçenekleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Açıklamada, Google'ın tüm platformlarında kullanıcıların konum bilgilerinin sıkı kontrol edilmesine özen gösterildiği kaydedildi.