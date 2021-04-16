İngiltere Sağlık Bakanı'nın aldığı 'şirket ihaleleri' ülkeyi karıştırdı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve kız kardeşi Emily Gilruth’un hissedarı olduğu şirketin ülkenin sağlık hizmetlerinden ihaleler aldığı ortaya çıktı. İngiliz hükümetinden iddialara yalanlama geldi.

İngiliz resmi yayın kurumu BBC, Sağlık Bakanı Hancock ve kız kardeşi Emily Gilruth’un hissedarı olduğu Topwood Limited adlı evrak saklama, tarama ve imha şirketinin bu yıl içerisinde Galler Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) toplam 300 bin sterlin değerinde ihaleler aldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Hancock, 2021 yılının mart ayında yaptığı mal varlığı bildiriminde Topwood Ltd. adlı şirkette yüzde 15 hisse sahibi olduğunu belirtmişti.

Bu bildirimde Bakan Hancock’un kız kardeşi Emilyy Gilruth’un daha yüksek bir hisse payıyla yönetici olduğu ve şirketin ülkeninbilgisine yer verilmemişti.

İngiliz basınında söz konusu şirketin, Hancock’un Sağlık Bakanı olmasından bir yıl sonra 2019'da Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin potansiyel tedarikçisi olarak listelendiği bilgisine yer verildi.

Konuya ilişkin İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada ise, “Sayın Hancock bu koşullar içerisinde tamamen düzgün davranmıştır. Tüm mal bildirimleri bakanlık yönetmeliğine uygun şekilde yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin açıklamasında bakanların söz konusu ihalelerine verilmesiyle bir ilgisi olmadığı da kaydedildi.