Almanya Başbakanı Merkel, AstraZeneca aşısı oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kovid-19 için geliştirilen AstraZeneca aşısını yaptırdığı bildirildi. Almanya, Oxford-AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına yönelik bazı bulgular üzerine, 60 yaş altı kişilere uygulanmasında kısıtlamaya gitmişti.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı açıklamada Angela Merkel'in bugün AstraZeneca aşısı olduğunu belirtti.

Seibert, ayrıca hesabından "Dr. Angela Merkel. Doğum tarihi 17.07.1954" yazılı aşı defterinin fotoğrafını paylaştı.

Merkel de aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün AstraZeneca'dan ilk aşıyı olduğum için mutluyum. Aşı kampanyasına katılan herkese ve aşılanan herkese teşekkür ederim. Aşılama, salgının üstesinden gelmenin anahtarıdır" ifadesini kullandı.

Kanzlerin #Merkel: „Ich freue mich, dass ich heute die Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen habe. Ich danke allen, die sich in der Impfkampagne engagieren – und allen, die sich impfen lassen. Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“ pic.twitter.com/P4kMJYNrlc — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

​Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'unda AstraZeneca aşısı olduğu bildirildi.

Almanya'da 27 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 15 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 400 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

AstraZeneca'nın aşıları kan pıhtılaşmasına sebep olduğu vakaların ardından birçok ülkede askıya alınmıştı. Almanya da 31 Mart'ta Oxford/AstraZeneca aşısının kullanımını 60 yaş altı kişilerde durdurmuştu. Hollanda, Kanada, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeler aşının 50 ya da 60 yaş altındakilere yapılmasını durdururken, İngiltere ve Yunanistan yaş sınırını 30 olarak açıklamıştı.