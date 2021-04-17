Kurz: Olası Putin-Biden görüşmesinin yerinin seçilmesi konusunda Rusya ve ABD ile temas halindeyiz

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, olası Putin-Biden görüşmesinin gerçekleştirilebileceği yerin seçilmesi konusunda Rusya ve ABD ile temas halinde olduklarını, Viyana’da görüşmeye karar verilirse, bundan gurur duyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e üçüncü bir ülkede görüşme teklifi yöneltmesinin ardından Kurz, zirvenin nerede yapılabileceğine ilişkin Moskova ve Washington’la temas kurduklarını söyledi.

Alman Pioneer sitesine konuşan Kurz, “Rolümüzü büyütmemeliyiz, bir aracı görevi görmüyoruz, ancak diyalog ve müzakereler için seçilen tarafsız ülkeler her zaman vardır. Rusya ve ABD tarafıyla temas halindeyiz” dedi.

Kurz, “Böyle bir zirvenin gerçekleşmesi tüm dünya için, Avrupa için iyi olacaktır. Nerede yapılacağı önemli değil. Avusturya’da, Viyana’da gerçekleşirse bu doğal olarak bizim için büyük bir onur olur” açıklamasını yaptı.

Kurz, “Görüşme yapılırsa, bunun için değerlendirilen birkaç şehir var. Viyana da bunlardan biri” açıklamasını yaptı.

Biden, 13 Nisan’da Putin’le yaptığı telefon konuşmasında üçüncü bir ülkede görüşme teklifi yöneltmişti.