Prens Philip son yolculuğuna uğurlandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştiriliyor.
Cenaze dolayısıyla törenin gerçekleştirileceği Windsor kalesi önünde güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sevenlerinin kale etrafında toplanmaya başladığı görüldü.Koronun seslendirdiği ilahiler eşliğinde, Prens Philip'in naaşı St George's Şapeli'nin içindeki katafalka yerleştirildi.
Kraliyet Ailesi üyeleri, cenaze töreni için yerlerini aldı.
© REUTERS
Kraliçe İkinci Elizabeth, eşinin cenaze töreninde koronavirüs önlemleri nedeniyle tek başına oturdu.
İngiltere'deki mevcut düzenlemeler çerçevesinde, törene katılanların şapelin içine girdikten sonra maske taktığı görülüyor.
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