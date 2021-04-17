Moskova’da Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ve çocuklarına yönelik suikast girişimi önlendi

Moskova’da güvenlik güçlerinin Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı duyuruldu.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubun gözaltına alındığı, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu belirtti.

Lukaşenko, "Bir grup gözaltına aldık, tüm bunları nasıl planladıklarını gösterdiler, ardından dış istihbarat servislerinin çalışması olduğunu açık bir şekilde tespit ettik, büyük olasılıkla CIA, FBI olabilir, Amerikalılardan tam olarak kimin çalıştığını bilmiyorum. Minsk'e gelip orada devlet başkanına ve çocuklarına yönelik bir suikast girişimi düzenlemek istediklerini öğrendik" diye konuştu.

Saldırganların planında ‘gelişmeye göre ya birinci, ya da ikinci çocuğu rehin almak’ olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, bu amaçla Gomel bölgesinde bir mahzenin hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Belarus lider, "Aslında hayret ettiğim başka bir şey var. Amerikalılar neden böyle davranıyor? Sonuçta devlet başkanını ortadan kaldırma talimatını, üst düzey siyasi yönetimin dışında hiç kimse veremez, bunu unutmayın. Özel servisler değil, sadece onlar" ifadelerini kullandı.