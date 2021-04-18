Çekya’dan 18 Rus diplomata sınırdışı işlemi

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, 18 Rus diplomatın 48 saat içinde Çekya’yı terk etmesi gerektiğini belirtti.

Hamacek, “Prag’daki Rus Büyükelçiliği’nin, servislerimizin Rus gizli servis çalışanı olarak tanımladıkları tüm çalışanların gönderilmesine karar verdim” açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, açıklamaya ilişkin yorumunda Prag’ın ‘bu tür sihirlerin’ sonuçlarını çok iyi bildiğini belirtti.

Aynı zamanda Çekya Başbakanı Andrej Babiş, olağanüstü basın toplantısında Prag’ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıkladı.

“Gerekçeli şüpheler var. Muazzam bir hasar oluştu. Ancak her şeyden önce iki yurttaşımız orada hayatını kaybetti” açıklamasını yapan Babiş, şöyle devam etti:

“Bugün Cumhurbaşkanı (Milos) Zeman’ı bu dava ve önerilen prosedür konusunda bilgilendirdik, Cumhurbaşkanı bize mutlak destek verdi.”

Avrupa ülkelerinde belli aralıklarla Rus vatandaşlarının ‘casusluk’ yaptığı şeklinde iddialar yayınlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise bu yöndeki suçlamaları ‘cadı avı’ olarak tanımlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’ya göre Batı'nın eylemleri, yurtdışındaki Rus karşıtı histeriyi ortaya koyuyor ve Rus uzmanların faaliyetlerini tehlikeye atıyor.