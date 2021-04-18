Macron: Rusya’yla ilişkilerde net kırmızı çizgiler çizmeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya güçlerinin Rusya ile ilişkilerinde ‘net kırmızı çizgiler çekmeleri gerektiğini, bu çizgiler aşıldığındaysa yaptırımları düşünmeleri gerektiğini’ savundu.

Fransa lideri Macron CBS televizyonuna açıklamalarında, “Rusya ile net kırmızı çizgiler tanımlamalıyız. İnandırıcı olmamızın tek yolu bu. Yaptırımlar kendi başlarına yeterli olmuyorlar” dedi.

Macron, yaptırımların belirlenecek ‘net kırmızı çizgilerin’ aşılmasını takiben düşünülebileceğini ima ederek, “Yaptırımlar sadece paketin bir parçası olmalı” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin yükselmesi ile Batı’nın Rusya’ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararını devreye aldığı bir döneme denk geldi.

Rusya da söz konusu yaptırımlara karşılık olarak ülkedeki 10 ABD’li diplomatı sınır dışı etme kararı almış, Moskova’daki ABD Büyükelçisi’ne ise istişareler için ülkesine dönmesi tavsiye edilmişti.

Bu son gelişmelerin hepsi, Ukrayna’nın doğusunun son yıllarda görülmemiş şiddette gerilmesini izliyor.

Ukrayna hükümet güçleri, ülkenin doğusunda bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk bölgelerine bombardımanlarını artırırken, Rusya kendi sınırlarını korumak adına güçlerini Ukrayna sınırına kaydırdı.

Kremlin yetkilileri de Ukrayna’nın doğusundaki Rusya vatandaşlarının güvenliğini sağlamak adına her adımı atabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Batılı güçler, Rusya’yı başından beri Ukrayna’daki krizin tarafı olarak kabul edip çeşitli yaptırımları devreye aldı. Fakat Rus yetkililer, söz konusu krizde Rusya’nın taraflardan biri olmadığını defalarca söyledi.