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    Berlin'de korona kurbanlarını anma törenine ölenlerin yakınlarını temsilen 5 kişinin yanısıra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi Başkanı Reiner Haseloff ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth katıldı.

    Almanya'da korona kurbanları için anma töreni: Cumhurbaşkanı'ndan 'Acı ve öfkeyi dışa vuralım, yasta birleşelim' çağrısı

    © REUTERS / JESCO DENZEL
    Avrupa
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (741)
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    Kovid-19'dan ölenler için anma törenine tüm devlet erkanı katıldı. Pandemide acının ve ölümün kamusal alanda görünür hale gelmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, "Acı, ıstırap ve öfke hakkında konuşalım" çağrısı yaptı. Steinmeier, kısıtlamalar yüzünden toplumca çelişkiler yaşadıklarını, ama çelişkisiz çıkış yolu olmadığını söyledi.

    Almanya'da koronavirüs pandemisine verilen 80 bine yakın can kaybı için anma törenleri düzenlendi. Başkent Berlin'de ilkin 2. Dünya Savaşı'nın yıkımını ve kurbanlarını anmak için yeniden inşa edilmiş Kaiser Wilhelm Anma Kilisesi'nde düzenlenen ayine, korona kurbanlarının yakınlarını temsilen 5 kişinin yanısıra Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi Başkanı Reiner Haseloff ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Stephan Harbarth katıldı.

    Derin bölünme

    Ardından Konzerthaus'da düzenlenen resmi törende konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier, pandemi kısıtlamaları nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ve protestoların yarattığı derin bölünmenin bir kenara bırakılması ve yakınlarını kaybeden ailelerin acılarının paylaşılması çağrısı yaptı. 

    Berlin'de Kovid-19 kurbanları için düzenlenen resmi anma töreninde Başbakan Angela Merkel de mum yaktı.
    © REUTERS / POOL
    Berlin'de Kovid-19 kurbanları için düzenlenen resmi anma töreninde Başbakan Angela Merkel de mum yaktı.

    Görünür hale gelmeyen yalnız ölümler

    "Bugün toplum olarak biraraya gelip bu karanlık devirde yalnız ve çoğunlukla acı verici bir ölümle aramızdan ayrılanları anmak istiyoruz" diyen Steinmeier, her gün açıklanan vaka ve ölüm sayılarına göre değerlendirmeler yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti:

    "İzlenimim, tüm bu sayıların gerisinde insanların, insan hayatlarının olduğu konusunda toplum olarak kendimizi bilinçlendirmediğimiz yönünde. Onların çektiği acılar ve ölümleri kamuoyu için genellikle görünmez kalıyor."

    Pandemi kısıtlamalarının beraberinde ıstırap getirdiğinin de acı bir gerçek olduğunu, pandemi kurbanlarının yalnız öldüğünü, yakınlarının onların elini tutarak vedalaşama fırsatı bile bulamadığını, cenazelere katılım kısıtlandığından geride kalanların tek başlarına yas tuttuklarını anlatan Almanya Cumhurbaşkanı, dolayısıyla acının ve ölümün kamusal alanda görünür hale gelmediğini belirtti.

    Zor kararlar alma mecburiyeti

    "Hayat kurtarmak için hayatlarımızı kısıtladık. Bu, çelişkisiz çıkış yolu olmayan bir çatışma" vurgusunu yapan Steinmeier,  siyasetçilerin daha büyük bir felaketi önlemek için zor, bazen trajik kararlar alması gerektiğini söyleyerek kısıtlamaları savundu.

    Ölüm acısını bastırmaktan toplum zarar görür

    Ölüm acısını bastıran bir toplumun bundan zarar göreceğini, acıyı ve öfkeyi dışa vurmak gerektiğini dile getiren Almanya Cumhurbaşkanı "Bugünkü ricam şu: Acı, ıstırap ve öfke hakkında konuşalım" çağrısı yaparak şöyle devam etti:

    "Ama dönüp geriye bakarken suçlamalarda bulunarak kendimizi kaybetmeyelim. İleriye doğru giden yol için, yürümek istediğimiz ve ancak birlikte olursak yürüyeceğimiz pandemiden çıkış yolu için bir kez daha güç toplayalım."

    Sağlık çalışanlarına şükran ve saygı

    Steinmeier, gece gündüz yoğun mücadele veren sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek "Fedakar biçimde kendilerini adamaları karşısında saygıyla eğiliyoruz" dedi.

    Törene katılan kurban yakınları da telefonda konuşurken 'hastanede iyi olduklarını söyleyen' savdiklerini nasıl bir daha seslerini duyamadan ve yüz yüze veda edemeden kaybettiklerini anlattı.

    Berlin'deki resmi törenin yanısıra tüm eyalet ve şehirlerde anmalar düzenlenirken, yurttaşlara pazartesi gününe kadar pencereleri önünde mum yakarak buna katılmaları çağrısı yapıldı. 

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (741)
    Etiketler:
    Ölüm, yas, öfke, acı, Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel, Anma töreni, Berlin, Almanya
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