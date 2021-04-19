Avustralya'da bir müzayede evinin Nazi lideri Adolf Hitler'e ait eşyaları açık artırıma sunması bir çok kesimin tepkisine neden oldu. Geçen cuma günü satışa sunulan eşyalar arasında, sigara tabakası, tarak, el aynası, ayakkabı fırçası gibi eşyalar yer aldı.

Avustralya'nın Perth kentindeki Morley bölgesinde bulunan JB Askeri Antikalar müzayede evi, Nazi Almanyası’nın lideri ve ‘Yahudi Soykırımı’nın (Holokost) mimarı Adolf Hitler’in kişisel eşyalarını açık artırmaya çıkardı.

Tepkilerin gölgesinde gerçekleşen açık arttırmada, Hitler'e ait Nazi sembollü svastika ve kartal kabartmalarının işlendiği metal sigara tabakasını 29 bin, tarağın 19 bin, el aynasının 15 bin, sos tabağının 11 bin 500, ayakkabı fırçasının ise 13 bin, yemek takımı 25 bin, dökme demir duvar plakası 13 bin, eşi Eva Braun'a ait çatal ise 3 bin 800 dolara alıcı buldu. Müzayedenin Hitler'e ait eşyaların açık artırma ile satışından toplam 87 bin 500 dolar (700 bin 420TL) gelir elde ettiği belirtildi.

Avustralyalı müzayede evine 87 bin 500 dolarlık Hitler tepkisi: 'Bu kötü tiranı yenmek için hayatlarını feda edenlerin mezarlarına tükürmek anlamına geliyor' https://t.co/MepjlyUw0D pic.twitter.com/AV0UyGS3pi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2021

'Hitler yaşasaydı sizi alkışlardı'

Yahudi karşıtlığıyla mücadele için kurulan İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, söz konusu açık artırmayı kınadı. Abramovich, "Hitler bugün yaşıyor olsaydı, JB Askeri Antikalar’a teşekkür eder ve korkunç ticaretini alkışlardı. Mirasının Avustralya'da yaygınlaşması ve tanıtılması hoşuna giderdi. Milyonların katledilmesi ve insanlıktan çıkarılması bir etiket fiyatına sahip olmamalıdır" dedi.

Abramovich, "Canavarlara ait bu kan lekeli eşyaların sapkın ve çarpık satışı, Holokost kurbanlarının anılarını ayaklar altına alıyor ve bu kötü tiranı yenmek için hayatlarını feda eden yiğitlerin mezarlarına tükürmek anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'Politik değiliz, bu sadece iş'

JB Askeri Antikalar’ın sahibi Jamey Blewitt de tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, müzayede evi olarak politik bir duruş sergilemediğini, bunun sadece bir iş olduğunu ifade etti. Blewitt, "Hiçbir şekilde politik değiliz" diyen Blewitt "Birçok insanın bu parçaları iğrenç bulduğunun farkındayız. Tarihte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var" ifadelerini kullandı.