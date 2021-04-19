Lugansk güçleri: Ukrayna hükümetinin insansız hava aracını ele geçirdik

Ukrayna’nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden Lugansk’ın milis kuvvetleri, hükümet güçlerinin temas hattında uçuş yapan bir insansız hava aracını indirip ele geçirdiklerini söyledi.

Lugansk’taki milislerin askeri sözcüsü Yakov Osadçiy, Ukrayna hükümet güçlerinin Phantom-4 tipi bir insansız hava aracını ele geçirdiklerini kaydetti. Anlattığına göre cephanesi de bulunan insansız hava aracı milis güçleri tarafından yere indirildiğinde Popasnaya şehrinden Pervomaysk yerleşim yeri yönüne gidiyordu.

İnsansız hava aracının ele geçirilmeden önce keşif uçuşları yaptığını kaydeden milis gücü sözcüsü, aracın topladığı görüntüleri ele geçirdiklerini de kaydetti.

Ukrayna’daki çatışmaların sonlanmasını içeren Minsk Anlaşması, temas hattı boyunca insansız hava araçları ile savaş uçakları ve helikopterlerinini uçuşunu yasaklıyor.

Ancak bu, Ukrayna hükümet güçlerinin son dönemde söz konusu anlaşmayı ilk ihlal edişi değil.

Ukrayna’nın doğusundaki temas hattından, hükümet güçlerinin birliklerini yerleşim yerlerinin çok yakınına kaydırdığı haberleri geliyor. Hükümet güçlerinin perşembe günü Donetsk’te düzenledikleri saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiği biliniyor.

Ukrayna’nın doğusunda gerilim, son dönemde görülmemiş bir şiddette arttı. Sınırında gerilimin artması ve bazı NATO güçlerinin savaş gemilerini bölgeye yönlendirmesi nedeniyle Rusya güçlerinin bir kısmını yeniden konuşlandırdı.

NATO ülkelerine, Kırım dahil Rusya’nın Karadeniz’deki sınırlarından uzak durma çağrısı yapan Rus yetkililer, tehlikenin artması hâlinde Donbass’taki Rusya vatandaşlarını korumak adına da her önlemi alacakları vurgusunu yapıyor.