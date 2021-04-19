Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz aşı almak için anlaştı

Avusturya hükümetinin, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak için anlaşmaya vardığı açıklandı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, hükümetinin, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı satın almak için anlaşma yaptığını belirtti. Ancak aşı Avusturya’da, Avrupa’nın ilaç otoritesi EMA tarafından onaylanması ardından kullanılabilecek.

Chancellor @sebastiankurz of #Austria announced that parties of coalition government agreed to purchase 1 million doses of Sputnik V.



👇https://t.co/zaCrWYCJdg — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 19, 2021

​Kurz, ORF televizyonunun aktardığı açıklamasında, “Avrupa otoritesi EMA’nın (Sputnik V aşısına) hızlı bir biçimde onay vermesini umuyoruz, zira her ek aşı hayat kurtarıp işleri koruyabilmemize ve normal yaşantımıza daha çabuk dönmemize yardım edecektir” dedi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Avrupa ilaç ajansının, Sputnik V aşısını değerlendirmeye mart başında başladığını açıklamıştı. Söz konusu süreçte aşının Avrupa standartlarına uygun olup olmadığına karar verilecek.

İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanmış bir makalede, Sputnik V aşısının koronavirüse karşı korumada yüzde 91.6 oranında etkili olduğu teyit edilmişti.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı.

Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Adenovirüsün, üstünde daha önce pek çok araştırma yapılmış bir aracı olması nedeniyle aşının son derece güvenli olduğu biliniyor.