İspanya'da üç boyutlu yazıcıyla silah üreten fabrikaya polis baskını

İspanyol polisi, üç boyutlu yazıcıyla silah üreten bir fabrikaya baskın düzenlendiğini açıkladı. Baskında silahların yanı sıra, beyaz üstünlükçülüğü savunan materyaller de ele geçirildi.

İspanya'da polis geçen eylül ayında internetten silah ve patlayıcı maddeler satıldığının fark edilmesinin ardından harekete geçti.

Soruşturmanın gizli tutulması nedeniyle pazar günü açıklanan ayrıntılara göre, Tenerife adasında bir fabrikaya düzenlenen baskında üç boyutlu (3D) yazıcıyla üretilmiş silahlar ele geçirildi.

Baskında ayrıca, iki adet üç boyutlu yazıcı, kesici alet parçaları, tüfek, el yapımı patlayıcıların nasıl yapılacağı ve 3D baskı ile ateşli silahların nasıl üretileceği gibi konularda 30 kılavuz, terörizm, kentsel gerilla savaşı ve beyaz üstünlükçülüğü savunan materyallerin de tespit edildiğini aktardı.

🚩Desmantelado el primer taller ilegal de impresión de armas 3D en #España



En la operación fue detenida una persona que disponía de un taller clandestino donde ensamblaba #armas de fuego cuyo armazón había fabricado previamente utilizando una impresora 3D pic.twitter.com/pE4ZYeMUmp — Policía Nacional (@policia) April 18, 2021

​El Pais gazetesi, fabrika sahibinin adada bulunan bir huzurevinin müdürü olduğunu yazdı.

Polis, İspanya'da ilk defa yasa dışı yollarla üç boyutlu yazıcıyla silah üreten bir fabrika tespit edildiğini bildirdi.