Almanya'da Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı belli oldu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler için adaylar belirleniyor.

Yeşiller Partisi'nin Eş Genel Başkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, partinin yönetim kurulunun üzerinde anlaştığı başbakan adayını açıklamak için Berlin'de toplantı düzenledi. Toplantıda başbakan adayı olarak Baerbock'un belirlendiği ilan edildi.

​Habeck, burada yaptığı açıklamada, bugünün önemli bir gün olduğunu belirterek, "Yeşillerin ilk başbakan adayı Annalena Baerbock olacak. Baerbock, ne istediğini biliyor ve bu seçim kampanyasında bize liderlik edecek" ifadesini kullandı.

Çok çetin bir seçim kampanyasının yaşanacağına işaret eden Habeck, bu kampanyada Baerbock'u destekleyeceğini kaydetti.

'Yeni şeyleri yapmaya cesaret eden bir politika öneriyorum'

Annalena Baerbock da partisi için yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Başbakan adayı olmamla tüm topluma, çoğulcu, güçlü ve zengin ülkemizi iyi bir geleceğe götürmeye davet etmek için bir teklif sunmak istiyorum" dedi.

İklimin korunmasına önem vereceğini dile getiren Baerbock, "İleriye bakan, yeni şeyleri yapmaya cesaret eden, insanları dinleyen bir politika öneriyorum" diye konuştu.

'1949'dan beri aday gösterilen ikinci kadın'

Annalena Baerbock'un başbakan adaylığının,onaylanması gerekiyor.

Baerbock, Almanya'da 1949'dan beri yapılan genel seçimlerde Başbakan Angela Merkel'den sonra başbakan adayı gösterilen ikinci kadın oldu.

Yeşiller Partisi'nin kamuoyu araştırmalarında, 2018'den beri yüksek oy oranı alması dolayısıyla parti yönetimi, ilk kez başbakan adayını belirlemeye karar verdi.

Daha önceki genel seçimlerde, Yeşiller Partisi liste başı adaylarını açıklıyordu.

2017'deki genel seçimlerde yüzde 8.9 oranında oy alan Yeşiller Partisinin oy oranı, son kamuoyu araştırmalarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin arkasında ikinci sırada yüzde 20-23 bandında gösteriliyor.