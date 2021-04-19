İsviçre'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi

İsviçre'de Kovid-19 kısıtlamaları bugünden itibaren geçerli olmak üzere gevşetildi. Öte yandan, Federal Sağlık Dairesi (BAG), Türkiye'yi ilk kez "riskli ülkeler" listesine ekledi.

Federal hükümetin aldığı kararın ardından ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de restoran, kafe ve barların terasları ve açık alanları halka hizmet vermeye başladı. Cenevreliler, güzel havanın etkisiyle kısıtlı da olsa aylar sonra hizmet vermeye başlayan mekanlara akın etti.

Kısıtlamaların gevşetilmesiyle dış mekanlarda 100, iç mekanlarda 50 kişiye kadar katılımla etkinlikler düzenlenmesine izin verildi.

Etkinlikler esnasında maske takılması ve oturulması zorunlu kılındı.

Türkiye, ilk kez "riskli ülkeler" listesine alındı

Federal Sağlık Dairesi (BAG), riskli ülkeler listesini güncelledi.

Bu kapsamda Türkiye, salgının başından bu yana ilk kez listeye eklendi. Böylelikle bugünden itibaren Türkiye’den İsviçre’ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınacak.

Riskli ülkeler listesinden İsviçre'ye seyahat edenler, Kovid-19 testi yaptırmış olsa ve testi negatif çıksa dahi karantina kuralına uymak zorunda.

Karantina kuralını ihlal edenler ise 10 bin İsviçre frangına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

İsviçre'de hafta sonu 4 bin 905 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi.

BAG verilerine göre, salgının başından bu yana İsviçre ve Lihtenştayn'da 9 bin 824 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşanların sayısı 646 bin 337'ye yükseldi.