Çekya Başbakanı Babiş: Rusya ülkemize saldırmadı

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, mühimmat deposunda meydana gelen patlamayı Rusya'nın imza attığı bir 'devlet terörü' olarak görmediklerini söyledi.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, ülkesinin son günlerde Moskova ile yaşadığı gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Babiş, "Söz konusu, bazı politikacılardan duyduğumuz gibi devlet terör eylemi değildi. Bu, GRU (Rus askeri istihbaratı) casuslarının, silah tüccarı olan bir Bulgar iş insanına ait mülke yönelik saldırısıydı. Olayla ilgili belgelerin üzerindeki gizliliğin kaldırılmasını istedim. Fakat soruşturma henüz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Babiş, Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.