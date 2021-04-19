Avusturya: Rusya'ya karşı yeni yaptırımlardan vazgeçilmeli

Die Welt gazetesinin haberine göre Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yaptığı açıklamada "Şu anda, gerilimin düşmesine yardımcı olma ve diyaloğu yeniden başlatmaya odaklanılmalı" ifadelerini kullandı.

Bu amaçla, 'Normandiya' Formatı ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi mevcut tüm diyalog formatlarını ve ilgili kuruluşları kullanmaya çağıran Avusturyalı bakan, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ihlallerinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Schallenberg, "Putin’in, ‘Normandiya’ adı verilen format kapsamında Merkel, Macron ve Zelenskiy ile doğrudan diyaloga katılması için her şeyden önce Rusya’ya yeni yaptırımların uygulanmasından vazgeçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, bugün video konferans yoluyla düzenlenen gayri resmi toplantıda, Ukrayna’daki krizi ve Çekya’nın Rusya’ya yönelik suçlamalarını görüşüyor.