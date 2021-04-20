Kayıt
14:49 20 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Finlandiya Bayrağı

    Finlandiya Silahlı Kuvvetlerinde cinsel taciz yaygın, ama 'kardeşler arası suskunluk kültürü' nedeniyle ört bas ediliyor

    © Fotoğraf : Pixabay
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 18
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102933/46/1029334605_0:0:2845:1600_1200x675_80_0_0_107413f1a454d42bf5d3dbc5c164d31b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202104201044316268-finlandiya-silahli-kuvvetlerinde-cinsel-taciz-yaygin-ama-kardesler-arasi-suskunluk-kulturu/

    AB üyesi olan, NATO üyesi olmayan Finlandiya'da Silahlı Kuvvetler ile ilgili bir rapor, cinsel tacizin yaygın olduğunu, ama 'kardeşlik ve suskunluk kültürü' nedeniyle bunun su yüzüne çıkmadığını ortaya koydu.

    Finlandiya devlet yayın kurumu Yle'nin araştırmacı gazetecilik ekibinin haberinde, güçlü bir hiyeraşiyle birleşen erkeklerararası örtük bir 'kardeşlik' anlayışının suskunluk iklimi ve sorunları halının altına süpürme eğilimine yol açtığı belirtildi.

    Habere göre, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri'nin içine işlemiş suskunluk kültürü, üstlerin suistimallerinin bildirilmesini ve etkili bir şekilde ele alınmasını engelliyor.

    İntikam alınacağı korkusu

    Dahası, intikam alınacağı korkusu Silahlı Kuvvetler mensuplarının üst rütbelilerin uygunsuz davranışlarından şikayet etmelerini ve bildirimde bulunmalarını etkin şekilde önlüyor. 

    Kariyer endişeleri

    Finlandiya Silahlı Kuvvetler ve Sınır Muhafızları mensuplarını temsil eden Subaylar Sendikası Başkanı Ville Viita, Yle'ye verdiği görüşte, "Herhangi bir eleştiri kariyerinize zarar verebilir" dedi. 

    Son 10 yılda Helsinki Temyiz Mahkemesi'ne giden 130 askeri suç dosyasını inceleyen Yle'nin araştırmcı gazetecilik ekibi, mahkumiyet alanlardan 20'sinin üst düzey subaylar olduğunu saptadı. İşledikleri suçlar ise üst rütbeli konumlarını kötüye kullanmak, hizmet suçu işlemek, cinsel taciz, görevliler arasında ayrımcılık, eş dost kayırmacılık, alt rütbedekilere zorbalık, iş yerinde alkol kullanımının kötüye kullanılması diye sıralanıyordu. Pek çok vakada suistimal uzun yıllar herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadan devam etmişti.

    Tampere Üniversitesi İşyeri Araştırma Merkezi, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri içinde sorunları saklama eğilimini teyit etti.

    Merkez'in araştırmacısı Katri Otonkorpi-Lehtoranta, subayların birbirlerine yönelik davranış kodlarının temelinde yatan kardeşlik anlayışının Ulusal Savunma Üniversitesi'nde şekillendiğini belirterek "Bir subayın şikayetlerini dile getirmesi bu 'kardeşliğe' meydan okuma olarak düşünülüyor ve kariyer riskleri doğuruyor" dedi.

    Silahlı Kuvvetler'in imajı ve itibarının temiz kalması için

    Yle'nin haberine göre Silahlı Kuvvetler içindeki güçlü hiyerarşi, üst rütbelilerin faaliyetlerine müdahale edilmesini imkansız hale getiriyor. Bu da ihlallerin ve hatta yasadışı eylemlerin halının altına süpürülmesine yol açıyor. 

    Yle'ye konuşan bir yarbay "İşlerin oğlanlar tarafından aile içinde halledildiği pek çok örnek gördüm. Silahlı Kuvvetler'in imajı ve itibarının temiz kalması ve sistematik ya da tekrarlanan sorunlar olmadığı intibasının verilmesi, her şeyden önemli tutuluyor" dedi. 

    İlişkiler terfilerde belirleyici

    Otonkorpi-Lehtoranta "Bir mesele olduğunda müdahale etmemek, Silahlı Kuvvetler içinde süreklilik arz eden bir sorun" diye ekledi.

    Yle'ye konuşan Silahlı Kuvvetler mensupları da 'kişisel ilişkilerin' çok önemli olduğunu, 'iyi kardeşlik ilişkilerinin' terfilerde belirleyici olduğunu anlattı.

    Etiketler:
    Finlandiya, Ordu, kardeşlik, Sessizlik, Görevi suiistimal, istismar, Cinsel taciz, komutan, subay, rütbe
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit keşfettiklerini, ismini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.
    Balık katili parazit keşfettiler, ismini 'Adana' koydular
    12 Nisan
    Gagarin'in tarihi uzay yolculuğu, tam 60 yıl önce gerçekleşti
    İnfografik
    Rus Su-35C ile Güney Koreli KF-21 savaş uçakları
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet