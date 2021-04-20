'İngiltere, 1 savaş gemisinin Karadeniz’e geçişi hakkında Türkiye’ye bildirimde bulundu'

Times gazetesi, önceki gün Kraliyet Donanması’ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kraliyet Donanması’nın 'Ukrayna ile dayanışma' göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz’e 2 savaş gemisini göndereceğini yazmıştı. Ancak Sputnik’in ulaştığı kaynaklar İngiltere’nin sadece 1 gemi için bildirimde bulunduğunu ifade etti.

Times’ın haberinde ayrıca, uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği öne sürüldü. Queen Elizabeth uçak gemisinin de Akdeniz’de kalmaya devam edeceği belirtildi.

Daha önce diplomatik kaynaklarca,2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14-15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4-5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.

Ancak daha sonra ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin, Türk Dışişleri’ne gemilerin geçmeyeceği hakkında bilgi verdiği öğrenilmişti.

Ukrayna’nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz’e yönlendirme girişimleri nedeniyle Rusya da Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye kaydırmış durumda.