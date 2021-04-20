Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı Laschet oldu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde, iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet oldu.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi üyeleri, liderleri Markus Söder’i başbakan adayı olarak gösterirken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise tercihini genel başkanları ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'ten yana kullandı.

NEW: It’s official. Armin Laschet will be the CDU/CSU candidate for Chancellor for the German Federal elections this year. First time Merkel won’t be the CDU candidate since 2005. pic.twitter.com/sp3FyaWpGD — Lewis Goodall (@lewis_goodall) April 20, 2021

​CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyelerinin yaklaşık 6 saat süren toplantısının ardından iki lider arasındaki yarışın kazananı belli oldu.

Online olarak düzenlenen olağanüstü toplantıda yapılan gizli oylamada, 46 üyeden 31'i CDU Genel Başkanı Laschet'ten yana oy kullandı. Oylamada 9 üye CSU lideri Söder'in adaylığını desteklerken, 6 üye ise çekimser kaldı.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, günlerdir verdiği mücadeleyi sona erdirdi. Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, "Hıristiyan Demokrat Birlik Armin Laschet'in, başbakan adayı olmasına karar verdi. Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi başbakan adaylığından çekilerek, Birlik Partileri (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet'i destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Laschet'in adaylığının kesinleşmesiyle birlikte, 2005'ten bu yana ilk kez Birlik Partileri tarafından Angela Merkel dışında bir başbakan adayı gösterilecek.