Avustralya'da milkshakeli cinsel eğitim videosu tepkilerin ardından kaldırıldı: 'Ciddi bir sorunu önemsiz gösteriyor'

Avustralya'da gençler ve çocuklara yönelik oluşturan cinsel eğitim videosu tepkilere neden olmasının ardından silindi. Uzmanlar, hükümetin 3 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı eğitim programı kapsamında yayımlanan videonun, 'ciddi bir sorunu önemsiz gösterdiğini' belirtti.

Parlamentoda tecavüz iddialarının gündemde olduğu Avustralya'da bu sefer de cinsel eğitim videosu tartışma yarattı.

2015'te hükümetin kadına yönelik şiddeti önlemek adına başlattığı ve Eğitim Bakanlığı'nın yaklaşık 3.8 milyon dolar ödediği program kapsamında yayımlanan video, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

The Good Society isimli programın internet sitesine yüklenen ve cinsel rıza hakkında gençleri bilinçlendirmeyi amaçlayan videoyu, ebeveynler, eğitimciler ve aktivistler eleştirdi.

Cinsel rızanın manipülasyon ve kontrol mekanizmalarından uzak olması gerekliliğinin anlatılmaya çalışıldığı ancak pek başarılı olamayan videoda, genç bir kadının bir erkek arkadaşıyla milkshake içtiği ve daha sonra 'Benimkini içmek ister misin?' sorusuna olumsuz yanıt alınca milkshake'i istediği dışında, erkeğin yüzüne sürdüğü görülüyor.

Videonun ilerleyen bölümlerinde verilen örneklerde ise 'Pizza ister misin?' gibi sıradan bir soru, 'Sana dokunabilir miyim?' sorusuyla aynı kefeye konularak karşılaştırılmaya çalışılıyor.

Videoda ayrıca, "Birisi çizgiyi birkaç kez geçerse ilişkiyi onarmak ya da oradan uzaklaşmak isteyebilirsiniz" ifadeleri yer alıyor.

This is the government's new video to educate teenagers on consent... and honestly, I think I actually know less about the issue after watching this. What's going on?



Originally reported by @samanthamaiden



Full video here -https://t.co/hzxSFGWvKq pic.twitter.com/MflbzhDPZP — Matilda Boseley (@MatildaBoseley) April 19, 2021

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'Ciddi bir sorun önemsizleştiriliyor'

Kampüste Tecavüz Hayır Plaformu'nun Direktörü Sharna Bremner, Guardian Australia'ya yaptığı açıklamada videoların "tuhaf" olduğunu ve konunun milkshake buluşması örneği ile verilmesinin "inanılmaz derecede ciddi bir sorunu önemsizleştirdiğini" söyledi.

Öğrencilere ortak kararların nasıl verildiğini açıklamak için bir futbol sahası görüntüsünün oynatıldığını belirten Bremner, "Saha modeli dedikleri bu anlatım şeklini ne danıştığım uzmanlar ne de eğitimciler bilmiyor" diye konuştu.

Yeni Güney Galler (NSW) Eğitim Bakanı Sarah Mitchell videoyu 'üzücü' olarak nitelendirdi ve "Bunun gerçekten önemli bir konu hakkında kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gençleri rıza konusunda açık ve dürüst konuşmalar yapmaya teşvik etmek gerektiğini belirten Mitchell, "Hükümetin okulların ve ebeveynlerin ulaşabileceği bir kaynağa sahip olmasının iyi olduğunu düşünüyorum, ancak açıkçası, bir milkshake metaforunun faydasını gerçekten görmüyorum" ifadelerini kullandı.

'Önemli bir konuyu neden kafa karıştırıcı bir şekilde sunuyoruz?'

Macedon Ranges Shire bölgesinden 'Yılın Genci' seçilen Miranda Johnson-Jone ise, "Dikkat çekmeye çalışıyorlar ama asıl mesajı veremiyorlar. Rıza, herkesin bilmesi gereken çok ciddi ve önemli bir şey, neden onu daha kafa karıştırıcı bir şekilde sunuyoruz?" diye konuştu.

'Uzmanlar tarafından oluşturuldu'

Söz konusu görüntülere gelen tepkilerin ardından, programın eğitim departmanından Dr Michele Bruniges, videonun kaldırıldığını ve yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Eğitim Bakanlığı'ndan Guardian Australia'ya yapılan açıklamada ise “İnternet sitesindeki içerik, uzmanlar tarafından oluşturuldu ve uzmanlardan oluşan bir Kaynak İnceleme Grubu tarafından incelendi. İçeriğin öğrenciler için ilgi çekici ve topluluk standartlarıyla tutarlı olmasını sağlamak için öğretmenler ve okul liderlerine de danışıldı" denildi.

Hükümetin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan internet sitesi AusTenders'ın verilerine göre, kampanya için medya şirketi Liquid Interactive'e 3 milyon 790 bin 600 dolar ödendi.

Nisan ayının başlarında, Eğitim Bakanı Alan Tudge ve Sosyal Hizmetler Bakanı Anne Ruston, programa toplam 7.8 milyon dolar yatırım yapıldığını, yani Liquid Interactive ile yapılan sözleşmenin toplam finansmanın yüzde 48.5'ini oluşturduğunu söyledi.

The Good Society'nin internet sitesi, öğretmenler ve öğrenciler tarafından erişilebilen videolar, dijital hikayeler, podcast'ler ve öğretim materyalleri dahil olmak üzere cinsel eğitim hakkında 350'den fazla kaynak içeriyor.