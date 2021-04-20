Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: Kaçak 500 kişi mercek altında

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’deki bazı belediyelerin Almanya'ya gri pasaportla bazı vatandaşları göndermeleriyle ilgili, ''İddia edilen 400-500 kişiyi araştırıyoruz'' dedi.

Gri pasaportla Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye dönmemesinin ortaya çıkmamasının yankıları sürüyor. Türkiye’deki çeşitli belediyeler arayıcılığı ile bir grup insanın yurtdışına çıkartılması, Alman basınında da geniş yer buldu.

Son olarak Almanya İçişleri Bakanlığı’nın da Türkiye’den gelen “gri pasaportluları” takibe aldığı bildirildi. Federal polis ve İnterpol bir notla uyarıldı.

Soruşturma sürüyor

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Marek Wede, konuya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulundu. Sözcü Wede, “Alman yetkililer sorunun farkında” dedi ve ekledi: “Alman ve Türk yetkililer bu konuda yakın iş birliği yapıyor.”

Didem Mercan'ın haberine göre Bingöl’den 6 bin euro karşılığı Almanya’ya gönderilen kişilerin açıklamalarının hatırlatılması üzerine konuşan Wede, “Almanya şu anda olaya karıştığı iddia edilen 400-500 kişiyi araştırıyor” ifadesini kullandı. Wede, Federal Polis’in konuyla ilgili soruşturma başlattığını da sözlerine ekledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaşananlarda insan kaçaklığının söz konusu olup olamayacağı sorusuna, “Soruşturma devam ederken herhangi bir bilgiyi ifşa edemeyeğiz” yanıtını verdi.

Belediyelere soruşturma açılmıştı

Gri pasaport üzerinden yapılan insan kaçakçılığının ortaya çıkması ardından İçişleri Bakanlığı 6 belediye hakkında soruşturma başlatmıştı.

Daha önce yurt dışına kaçırılan kişiler, sayının kamuoyuna yansıyandan çok daha büyük olduğunu ifade etmişti.