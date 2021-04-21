Ukraynalı generalden 'Batı ile ilgili yanılsamalardan vazgeçme' çağrısı

Ukraynalı general Smeşko, ülkenin doğusundaki çatışmanın bir dereceye kadar Batı'nın çıkarına olduğunu, ancak Batı'nın Ukrayna için savaşmayacağını söyledi.

Eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı ve Eski Askeri İstihbarat Başkanı Orgeneral İgor Smeşko, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Halihazırda Batı’nın Ukrayna’ya yönelik ortak bir stratejisi yok, Rusya’ya yönelik ortak bir strateji vizyonu da yok" ifadelerini kullandı.

Kiev’in, Donbass’taki planlarının Batı’nın planlarıyla örtüşüyor olmasına rağmen sadece kendi gücüne güvenmesi gerektiğini belirten Smeşko, "Ne ABD, ne de Avrupa ülkeleri bizim için savaşacak. Bu konuda yanılsamalara gerek yok" dedi.