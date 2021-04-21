Almanya Savunma Bakanı: Ukrayna yakınlarında artan Rus askeri varlığı ‘güç gösterisi’

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Berlin ve Paris'in Ukrayna yakınlarında artan Rus askeri varlığını, tepki uyandırmayı amaçlayan bir tür ‘güç gösterisi’ olarak gördüğünü belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Fransız mevkidaşı Florence Parley ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Berlin ve Paris'in Ukrayna yakınlarında artan Rus askeri varlığını, tepki uyandırmayı amaçlayan bir tür ‘güç gösterisi’ olarak gördüğünü kaydetti.

Kramp-Karrenbauer, “Bu konuyu ciddi bir şekilde ele alacağız. Bizi bir araya getiren şey, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere ve Rusya'nın askeri varlığının artmasına aynı endişeyle bakmamızdır. Bunun hem Ukrayna hem de onu destekleyen ülkelerin olası tepkilerini kışkırtmayı amaçlayan bir tür ‘güç gösterisi’ olduğu konusunda aynı değerlendirmeye sahibiz” dedi.

Kramp-Karrenbauer, “Gerginliğin düşürülmesi ve siyasi bir çözüme doğru ilerlemek için Normandiya formatı, Minsk formatı ve tüm müzakere kanallarını kullanmak için bu oyuna dahil olmamayı gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Askeri ve diğer alanlardaki desteği örnek vererek, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna ile ikili kanalları kullanmayı planladığına vurgu yapan Kramp-Karrenbauer “Ukrayna bize güvenebileceğini biliyor. Bu değerlendirmede aynı yaklaşıma sahibiz” diye konuştu.