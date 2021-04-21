Amazon, Londra'da kuaför salonu açıyor

Dünya e-ticaret devlerinden Amazon, yeni teknolojileri ve ürünleri denemek için Londra'da bir kuaför salonu açacağını duyurdu. Salonda, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile saç tasarımı danışmanlıkları sunulacak.

Amazon, İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan East End bölgesinde bir kuaför salonu açacağını duyurdu.

Açıklamada, "Bu, yeni ürünleri ve teknolojileri sergilediğimiz deneysel bir mekan olacak ve başka herhangi bir kuaför salonu açma planımız yok" denildi.

Salona gelen müşteriler saçlarında değişiklik yapmadan önce yeni modellerin kendilerinde nasıl duracağını artırılmış gerçeklik teknolojisi (AR) ile görebilecek.

1500 metrekarelik 2 katlı bir binada açılacak kuaför salonunda müşteriler ayrıca, QR kodu ile ürünler hakkında bilgi alabilecek ve alışveriş yapabilecek.

İlk olarak Amazon çalışanlarına açılacak salon, daha sonra diğer müşterileri de kabul edecek.

Firmanın bu adımı, İngiltere'de işletmelere toptan spa ve kuaför ürünleri satan Amazon Profesyonel Güzellik Mağazası'nın açılışının ardından geldi.

Son günlerde, dağıtım yapan şoförlerinin, idrarlarını plastik şişelere yapmak zorunda kaldığı için yaptığı özür açıklamasıyla gündeme gelen Amazon'un bu adımı, firmanın kozmetik sektörüne girişinin bir ip ucu olabileceği olarak yorumlandı.