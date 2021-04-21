İngiltere'den TikTok'a 'çocuk mahremiyeti' davası

Dünya genelinde 689 milyon aktif kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya uygulaması TikTok’a, 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle Londra Yüksek Mahkemesi'nde dava açıldı.

TikTok faces claim for billions in London child privacy lawsuit https://t.co/VKc3EDQUZI pic.twitter.com/xNUA1W88in — Reuters Legal (@ReutersLegal) April 21, 2021

​Londra'dan bir yetkili, 25 Mayıs 2018'den beri TikTok'u kullanan çocuklara ait verilerin, TikTok aracılığıyla teknoloji firması ByteDance'e aktarıldığını söyledi. Yetkili, firmanın karşılaşacağı tazminat tutarının milyarlarca doları bulabileceğini belirtti.

İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3.5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

Bir TikTok temsilcisi ise gizlilik ve güvenliğin şirketin en önemli öncelikleri olduğunu ve tüm kullanıcıları, özellikle de genç kullanıcıları korumaya yardımcı olacak sağlam politikalara, süreçlere ve teknolojilere sahip olduğunu belirtti. Yetkili, "İddiaların asılsız olduğuna inanıyoruz ve kendimizi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'de para cezasına çarptırılmıştı

TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019’da ABD’de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere’de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.