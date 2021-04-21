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    Almanya’da Federal Meclis'ten Kovid-19 tedbirlerinin sertleştirmesini öngören yasa tasarısına yeşil ışık

    © REUTERS / RALPH ORLOWSKI
    Avrupa
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    Almanya’da Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin sertleştirilmesini öngören Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı Federal Meclisten geçti. Tasarının yasalaşması durumunda haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının üç gün üst üste 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçilmesi isteniyor.

    Hükümetin hazırladığı ve 13 Nisan’da bakanlar kurulundan geçen tasarı 250’ye karşı 342 oyla kabul edildi. Oylamada 64 milletvekili çekimser kaldı.

    Tasarının yarın Federal Eyalet Meclisinde görüşülüp kabul edilmesinden ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından imzalanmasından sonra yasalaşması bekleniyor.

    Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası’nda yapılacak değişiklikle özellikle salgınla mücadelede eyaletlerin farklı uygulama yapmasının önüne geçilmesi, ülke genelinde aynı uygulamaların geçerli olması amaçlanıyor.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel’in eyalet başbakanlarıyla mart başında yaptığı toplantıda haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü aştığı bölgeler için "acil fren" uygulanması kararlaştırılmasına rağmen federal yapıya sahip Almanya’da eyaletler farklı uygulamalara gitmişti.

    'Bazı bölgelerde acil fren uygulamasına geçilecek'

    Tasarının yasalaşması durumunda haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının üç gün üst üste 100'ü aştığı bölgelerde "acil fren" uygulamasına geçilmesi isteniyor.

    "Acil fren" uygulamasıyla, acil durum veya bazı istisnalar dışında saat 22.00’den 05.00’e kadar dışarı çıkma yasağı uygulanacak. Ancak saat 24.00’e kadar açık havada tek başına koşu yapmaya veya yürüyüşe çıkmaya izin verilecek.

    Temas kısıtlamaları kapsamında, özel buluşmalarda bir hane halkı başka bir haneden sadece bir kişi ile buluşabilecek. Ancak 14 yaşın altındaki çocuklar buna dahil olmayacak. Cenaze törenlerine en fazla 30 kişi katılabilecek.

    Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan mağazalar ise negatif test sonucunu ibraz eden ve daha önce randevu alan kişileri içeriye alabilecek. Haftalık vaka sayısı 150’yi aşması durumunda ise müşteriler sadece daha önce sipariş ettikleri ürünleri mağazadan alabilecek.

    Haftalık vaka sayısının üç gün üst üste 165’i aşması durumunda okullarda yüz yüze eğitim yasaklanacak.

    Tiyatro, sinema, müze ve benzeri mekanlar ile restoran ve kafeler gibi yerler kapalı tutulacak. Ancak restoran ve kafeler paket servisi yapabilecek.

    Berlin'de protesto 

    Kararın ardından Berlin'de bir araya gelen bir çok kişi, yasanın Federal Meclis'ten geçmesini protesto etti. 

     

    Etiketler:
    Protesto, Koronavirüs, Almanya
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