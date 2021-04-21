Çekya'dan Rusya'ya ültimatom: Sınır dışı edilen tüm Çek diplomatların geri dönmeleri sağlansın

Çekya Dışişleri Bakanı Jakup Kulganek'in, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Aleksandr Zmeyevski ile yaptığı görüşmede, sınır dışı edilen 20 Çek diplomatın Moskova'ya geri dönmelerine izin verilmesini talep ederek, 22 Nisan saat 12.00'ye kadar süre verdiği bildirildi.

Kulganek'in Prag Büyükelçisi Zmeyevski'ye "Rusya, sınır dışı edilen tüm Çek Büyükelçiliği çalışanlarının 22 Nisan saat 12.00'ye kadar Moskova'ya geri dönmelerini sağlamalıdır. Diplomatların Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi halinde, yarın saat 12.00'de Prag'daki Rus diplomatların sayısının Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'ndeki çalışan sayısına denk gelecek şekilde azaltılmasına ilişkin kararı onaylayacağım" dediği aktarıldı.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, cumartesi akşamı Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.