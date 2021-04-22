Ukrayna'dan iki Rus şirkete yaptırım kararı

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülke lideri Vladimir Zelenskiy'in, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin iki Rus şirkete yaptırım öngören kararını onayladığı ifade edildi.

Karar metninde, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin 15 Nisan 2021 tarihli 'Kişisel, özel, ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin – yaptırımların – uygulanması ile ilgili' karar yürürlüğe girsin" ifadelerine yer verildi.

Karar ekinde, yaptırım uygulanan şirketlerin adlarına yer verilerek, bunların 'Dorlider’ ve ‘Granit-001’ olduğu kaydedildi.

‘Dorlider’ şirketinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği kaydedildi.