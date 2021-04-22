Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Büyükelçisini çağırdı

Rusya’nın Prag Büyükelçisi Aleksandr Zmeyevskiy, Çekya'nın 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alması üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu ülkenin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 20 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesiyle bağlantılı olarak bugün Çekya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Prag’dan bildiren Sputnik muhabiri, Rus Büyükelçi Zmeyevskiy’in girişte bekleyen gazetecilerin sorularına yanıt vermeden binaya girdiğini belirtti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, cumartesi akşamı Prag’ın Rus gizli servislerinin 2014’te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Zaharova ise Çekya'da bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili soruştmayı ‘bunaklık şovu’ olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag’a karşılık verileceğini bildirmişti.

Rusya karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.