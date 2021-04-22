İtalya'da 'devamsızların kralı' 15 yıldır hiç işe gitmeden maaş aldı

İtalya'da bir hastane çalışanının 2005'ten bu yana işe gitmediği, hakkında işlem yapılmaması için müdürünü tehdit ettiği ve bunca yıldır hiç çalışmadan 538 bin euro maaş aldığı ortaya çıktı. Polisin 'devamsızların kralı' adını taktığı adam üç farklı suçla yargılanıyor.

İtalyan yargısı, ülkede bu zamana dek görülen en aşırı iş suiistimali vakalarından biriyle karşı karşıya. Catanzaro kentindeki bir hastanenin çalışanlarından Salvatore Scumace 15 yıldır işe gitmediği halde tam maaş almaya devam etti. 67 yaşındaki adamın, 2005'ten itibaren gitmemeye başladığı işinden 538 bin euro gelir elde ettiği tespit edildi.

Hospital safety officer 'took a salary for 15 years despite NEVER turning up for work' in Italy https://t.co/TNFJfYafCn — Daily Mail Online (@MailOnline) April 22, 2021

© AFP 2021 / ARIANA DREHSLER ABD'de işe gitmemek için kaçırılmış numarası yapan genç tutuklandı polisin 'devamsızların kralı' adını taktığı Scumace, işe gitmediğinden ötürü kovulmaması için müdürünü tehdide başladı. Scumace, müdürün buna boyun eğmesi üzerine maaş almaya devam ediyor olmasına rağmen hastane yönetiminin radarından çıkmayı başardı. Emekli olan müdürün yerine gelen kişi de durumun farkında olmayınca maaş listesindeki bu 'hayalet isim' hastane çalışanı gibi görünmeye devam etti.

A hospital employee in Italy has been accused of skipping work on full pay for 15 yearshttps://t.co/MuntIjCTnG — StevenNott (@StevenNott) April 22, 2021

​Pugliese Ciaccio adlı hastanede en azından kağıt üstünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Scumace 'görevi suiistimal, sahtekarlık ve ağırlaştırılmış irtikap' ile suçlanıyor. Hastanedeki 6 yönetici hakkında da olaya dahil oldukları iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Scumace'in planının tam olarak ne zaman ortaya çıktığı net değil ama hastanenin geçen yıl disiplin soruşturması başlattığı, ekim ayında kovulduğu ve 'Operasyon Yarı Zamanlı' adlı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı biliniyor.