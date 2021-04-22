Annesini öldürüp cesedini yemekle suçlanan İspanyol, hakim karşısında

28 yaşındaki Alberto Sanchez Gomez, 66 yaşındaki annesi Maria Soledad Gomez'i öldürüp kalıntılarını yemekle suçlanıyor.

Alberto Sánchez Gómez, de 28 años, está acusado del homicidio de su madre y de descuartizar su cadáver para comérselo https://t.co/TnPnF2oNh8 — EL PAÍS (@el_pais) April 21, 2021

​Şubat 2019'da başkent Madrid'deki evinde yakalanan Gomez, bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Polisin aktardığı bilgiye göre 28 yaşındaki katil zanlısının evindeki incelemelerde dağılmış ceset parçaları bulundu. Polis, bu parçaların bazılarının saklama kaplarında tutulduğunu, bazılarınınsa pişirilmek üzere olduğunu belirtti.

Cinayeti işlediği sırada 26 yaşında olan Gomez, ilk olarak çıkarıldığı mahkemede annesini boğarak öldürdüğünü, cesedinin bir kısmıni yiyip bir kısmını evdeki köpeğine verdiğini itiraf etmişti. Ancak bu duruşmada Gomez, olayı hatırlamadığını iddia etti.

Öte yandan İspanyol medyasının aktardığına göre, Gomez'in olaydan önce teşhisi konulmuş kişilik bozukluğu ve uyuşturucu bağımlılığı gibi psikolojik sorunları bulunuyor.