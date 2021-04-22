İrlanda duyurdu: AB, AstraZeneca'ya dava açtı

AB'nin koronavirüs aşısı sağlamadaki gecikmelerden dolayı AstraZeneca'ya dava açacağına dair haberler, İrlanda tarafından doğrulandı.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnely, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun koronavirüs aşısı üreticilerinden AstraZeneca'ya dava açtığını açıkladı. Davanın gerekçesi, İsveç merkezli firmanın nisan, mayıs ve haziranda aşı tedarikinde ve sözleşme maddelerini yerine getirmedeki başarısızlığı.

Parlamentoda konuşan Donnely, "AstraZeneca konusunda gelecek olursak, Avrupa Komisyonu tarafından yasal süreç başlatıldı ve bu hafta başında İrlanda'yı taraflardan biri olarak davaya dahil ettim" açıklaması yaptı.

'A legal case has been started by the European Commission against AstraZeneca over its "complete failure" to meet delivery and contractual agreements, Ireland's health minister has said.'https://t.co/rAuSq2o4w5 — Rob O'Hanrahan (@RobOHanrahan) April 22, 2021

​Politico sitesi AB'nin aşı teslimatlarında taahhütlerini yerine getiremeyen AstraZeneca'ya dava hazırlığında olduğunu yazmıştı. Avrupa Komisyonu Sözcüsü ise bugün yaptığı açıklamada henüz böyle bir karar alınmadığını söyledi.