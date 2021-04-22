Slovakya, Rus Büyükelçiliği'nin 3 çalışanını sınır dışı etme kararı aldı

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği'nde görevli 3 Rus diplomatın mevcut jeopolitik durumun yanı sıra, Çekya’daki durum nedeniyle bir hafta içinde ülke topraklarını terk etmeleri gerektiğini kaydetti.

Heger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mevcut jeopolitik durumun yanı sıra, Çekya’daki durum nedeniyle Bratislava'daki Rus Büyükelçiliğinin üç çalışanının yedi gün içinde Slovakya topraklarını terk etmeleri gerekiyor” dedi.

'Rusya'nın yanıtı gecikmeyecek'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bratislava'nın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararından Rusya'nın derin hayal kırıklığına uğradığını belirterek, ilgili yanıtın gecikmeyeceğini söyledi.

Zaharova, "Prag’ın uydurdurma davasına sözde dayanışma göstermeye karar veren Bratislava'nın dostça olmayan eyleminden derin hayal kırıklığına uğradık. Buna yanıtımız gecikmeyecek" dedi.

Ne olmuştu?

© Sputnik / Сергей Гунеев Kremlin: Rusya'yla ültimatom diliyle konuşmak beyhude , Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.