İngiliz parlamentosundan Uygur kararı

Avam Kamarası'ndaki oturumun ardından milletvekilleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'baskı politikaları yürüttüğü' yönündeki henüz ispat edilmemiş iddiaları kınayan bir karar aldı.

Kararda, iddialar 'soykırım' olarak tanınırken, hükümete, 'Uygur Türkleri için harekete geçme' ve Pekin'e yönelik baskıyı artırma çağrısı yapıldı.

Bununla birlikte İktidardaki Muhafazakar Parti'den Nusrat Ghani tarafından sunulan önergenin bağlayıcılığı bulunmuyor. Çin'i hedef alma konusunda hükümet, kendi kararlarını almaya devam edebilecek.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Milletvekili Yasmin Qureshi, "Bugünkü oylama, bir dönüm noktası olmalı. Sincan bölgesindeki ihlallerin büyüklüğünü kimse inkar edemez" dedi.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin, Sincan'da yaşananları 'soykırım' olarak tanıyacak herhangi bir kararın 'yetkili' mahkemelerce alınması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

Önergenin sahibi Ghani ise şunları kaydetti:

"Soykırım terimini asla kötüye kullanmamalıyız ancak gerçekleştirildiğinde ise kullanmaktan kaçınmamalıyız. Hükümetler, soykırım kararının yalnızca yetkili mahkemelerce verilebileceğinde ısrar ediyor. Ancak mahkemeye giden her yol, Çin tarafından kapatıldı. Hükümetimizin elleri kelepçeli, Birleşmiş Milletler tarafından felç edildi. Kontrolü geri almalıyız. Soykırımla mücadele yolumuz, Çin tarafından kontrol edilemez."