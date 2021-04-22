Çekya, Rusya’dan ülkedeki diplomatlarının sayısını azaltmasını istedi

Çekya Dışişleri Bakanı Jakuv Kulhanek, Rusya’dan Prag’daki diplomatlarının sayısını azaltmasını istediklerini açıkladı. Kulhanek, Rusya’nın, Prag’daki diplomatlarının sayısını Çekya’nın Moskova’daki diplomatlarının sayısına eşit olarak biçimde azaltması için mayıs sonuna dek zamanı olduğunu kaydetti.

Rusya’nın şu an Prag’da 27 diplomat ve 67 personeli bulunuyor. Moskova’daysa Çekya’nın beş diplomat ile 19 personelinin çalıştığı biliniyor.

Bu son gelişmeler, Prag’ın cumartesi günü, Vrbetice kasabasındaki bir mühimmat deposunda 2014’te yaşanan patlamanın ardında Rusya dış istihbarat servisinin olduğu suçlamasını yöneltmesini izledi. Rusya Dışişleri söz konusu suçlamayı, ‘temelsiz ve saçma’ olarak değerlendirmişti.

Rusya Dışişleri: Karşılığımızı uzun süre beklemeleri gerekmeyecek

Prag’ın Rusya’dan diplomatlarının sayısını azaltmasını istemesi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’ya soruldu. Zaharova soru üstüne haftalık basın toplantısında şunları söyledi: “Çekya’nın son kararını değerlendirmemi istiyorsunuz: Prag ilişkilerimizi yok etme yoluna girmiştir. Onlara vereceğimiz karşılığı uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar.”