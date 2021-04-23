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    AstraZeneca aşısı

    İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü

    © REUTERS / DADO RUVIC
    Avrupa
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    İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), AstraZeneca’nın Covid-19 aşısını olan 168 kişide kan pıhtılaşması tespit edildiğini açıkladı.

    MHRA tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını olan 168 kişide kan pıhtılaşması tespit edildiğini aktardı. MHRA, geçtiğimiz hafta aşı uygulandıktan sonra milyon doz başına kan pıhtılaşması vakalarının 4,9'dan bu hafta 7,9 seviyesine kadar arttığını belirtti.

    AstraZeneca aşısının nadir görülen kan pıhtılaşmasına neden olması sebebiyle aşının yalnızca belirli bir yaşın üzerindeki kişilere yapılmasını tavsiye eden MHRA, 30 yaşın altındaki kişilere başka alternatif bir aşının uygulanması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

    MHRA ayrıca, "aşının faydalarının birçok kişide risklerden daha ağır bastığını" hatırlattı.

    Bristol Üniversitesi'nden Profesör Adam Finn yaptığı açıklamada, kan pıhtılaşması vakalarında artışın beklendiğini belirterek, "Vakalar güvenilir ve hızlı bir şekilde rapor ediliyor ancak daha önce meydana gelen vakalar da henüz yeni tanınıyor ve rapor ediliyor" dedi.

    11 milyondan fazla kişi aşının her iki dozunu aldı

    İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 33 milyon 257 bin 651 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 11 milyon 192 bin 601 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

    Son 24 saatte 18 can kaybı

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 729 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 398 bin 431'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 345'e yükseldiği aktarıldı. 

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