Almanya: Avrupa İlaç Ajansı’nın onaylaması halinde Sputnik V’yi kullanmaya hazırız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onaylaması halinde Rus Sputnik V aşısını kullanmak için bir engel görmediklerini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Maas, Sputnik V aşısının kullanımıyla ilgili olarak “Her zaman söyledik, Avrupa Birliği aşıyı onaylarsa bir engel görmüyoruz, neden kullanmayalım. Ancak ana koşul EMA’nın onaylaması” dedi.

Bild: Rusya ile Sputnik V’yi almaya yönelik görüşmeler sürüyor

Öte yandan Alman Bild gazetesi hükümetten kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ile Almanya arasında aşıyı almaya yönelik görüşmelerin sürdüğünü, henüz bir anlaşma olmadığını yazdı.

Rusya’ya giden Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, EMA’nın onaylaması halinde Almanya’nın 30 milyon doz Sputnik V aşısı almayı planladığını, satın alma işleminin haziran, temmuz ve ağustosta olabileceğini söylemişti.

Haberde Kretschmer’in federal yönetim düzeyinde yürütülen süreçle ilgisi olmadığı, bu açıklamaların hükümetle koordine edilmiş olmadığı belirtildi.