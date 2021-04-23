Fransa'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Avrupa 1 radyosunun aktardığına göre, Paris'in 57 kilometre güneybatısındaki Rambouillet kasabasındaki karakolun girişinde bir kadın polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı.
🔴 ALERTE INFO - Rambouillet: une policière blessée par arme blanche au commissariat, l'agresseur interpelléhttps://t.co/p0z2MTakeC pic.twitter.com/NdsYfJxFEo— BFMTV (@BFMTV) April 23, 2021
Saldırgan olay yerindeki polisler tarafından vurulup zararsız hale getirilirken, Fransız basını, saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırının neden gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi.
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