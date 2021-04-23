Katakulli çevirdiği SMS'lerin sızdırılmasına soruşturma açan Johnson kaynak olarak kovduğu danışmanı Cummings'i gösterdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın milyarder iş insanı James Dyson ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile türlü dolap çevirmek için attığı mesajları medyaya sızdıranın eski Danışmanı Cummings olduğu iddia edildi. Başbakanlık, Dyson'a atılan SMS'lerin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açtı.

Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın skandal üzerine skandal çıkarmasına rağmen uzun süre sahip çıkıp nihayet Kasım 2020'de feda ettiği eski Danışmanı Dominic Cummings'le besle kargayı, oysun gözünü misali bir pozisyona düştü. Johnson'ın milyarder iş insanı James Dyson ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile türlü dolap çevirmek için attığı mesajları medyaya sızdıranın eski Danışmanı Cummings olduğu iddia edildi.

Bakanlar Kurulu Ofisi'nin Başbakan Johnson'ın SMS'lerinin sızdırlmasıyla ilgili soruşturma açacağı duyurulurken, İngiliz basını, başbakanlıktaki Johnson dahil bazı yetkililerin Cummings'i sızdıran kaynak olmakla suçladığını yazdı. Skandalda Cummings'in rolü mesajların içeriğini bile gölgede bıraktı.

Başbakan Sözcüsü'nün resmi soruşturma açılmasına karar verildiği sızdırmaya konu olan SMS'lerde Muhafazakar Partili Başbakan, milyarder iş insanı Dyson'a vergi yasalarında değişiklik vaat edip "Ayarlayacağım" sözü veriyor.

İngiliz basınına göre skandal, hükümetin Başbakan Johnson'ın kişisel cep telefonunu kullanımıyla ilgili endişelerin büyüdüğü bir dönemde geldi.

Soruşturma Johnson-Dyson mesajlaşmalarıyla sınırlı tutulurken, Johnson'ın Suudi Veliaht Prensi ile mesajlaşmaları ve kişisel dairesinin tadilatını karşılamak için bağış talepleriyle ilgili e-postalar kapsam dışında bırakıldı.

Birçok gazeteye konuşan başbakanlıktan kaynaklar, kasım ayında pandemi önlemleri ihlalleriyle bardağı taşırması üzerine görevi bırakmak zorunda kalan Cummings’i sızıntılardan sorumlu olmakla suçlarken, Johnson’ın çok büyük güç bahşettiği eski danışmanının kovulmasının intikamını almaya çalışmasına 'kızgın ve kırgın' olduğunu aktardı. Bu haberler Muhafazakar Parti yanlısı Telegraph, Times, Sun gazetelerinde eşzamanlı olarak çıktı.