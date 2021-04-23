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    Vaclav Klaus

    Eski Çekya Cumhurbaşkanı: Ülkemin Rusya'ya karşı eylemlerinden utanıyorum

    © AFP 2021 / RADEK MICA
    Avrupa
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    Çekya'nın eski cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, ülke makamlarının Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesi kararından utanç duyduğunu söyledi.

    Çekya’nın önde gelen gazetelerinden Blesk’e demeç veren eski cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Rus diplomatların sınır dışı edilmesi kararını veren ülke makamlarının Moskova’ya yönelik eylemlerinden utandığını belirtti.

    Klaus, “Bizim dünyanın büyük güçlerinden birine havlamamız utandığım bir şey ve bu beni üzüyor, bu ülkede bir şeyler yapma isteğinden uzaklaştırıyor” dedi.

    'NATO'nun gözünde puan kazanma arzusu'

    © Sputnik / Сергей Гунеев
    Kremlin: Rusya'yla ültimatom diliyle konuşmak beyhude
    Bunun, ülkenin çağdaş durumunun ve Çekya’nın anlamlı bir dış politikaya sahip olmadığının önemli bir göstergesi olduğunu ve Rusya Büyükelçiliği çalışanlarının Prag'dan ihraç edilmesinin, Çek makamlarının Washington ve NATO’nun gözünde puan kazanma arzusundan başka bir şey olmadığına vurgu yapan Klaus, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Çekya, büyük bir köpeğe havlayan küçücük bir köpektir. Verili durumda biz, Rusya’ya havlayan küçük köpeğiz, çünkü güçlü ABD ve NATO’nun arkamızda durduğunu düşünüyoruz. Bunun biraz aptalca bir politika olduğu görüşündeyim” 

    Çekya’nın eski cumhurbaşkanı, Rus diplomatları ülkeden ihraç etme kararının çok aceleci olduğunu belirterek, Vrbetica'daki olayla ilgili ciddi rakamlar ve güvenilir bilgiler elde etmeden Rusya’ya ültimatom verilmesinin yanlış olduğunu kaydetti.

    Ne olmuştu?

    Rusya Günü'nde bayrak çekme töreni - Rusya Bayrağı
    © Sputnik / Vitaly Timkiv
    Baltık ülkeleri, Çekya'yla dayanışma için Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı
    Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

    Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

    Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.

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    Etiketler:
    Vaclav Klaus, Cumhurbaşkanı, utanma, Sınır dışı, Rusya, Çekya
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