İngiliz istihbaratı: Rusya, İngiltere için en büyük tehdit

İngiliz güvenlik ve istihbarat kurumu Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) direktörü Jeremy Fleming, Rusya'yı İngiltere için 'en büyük tehdit' olarak nitelendirdi.

İngiliz Hükümet İletişim Merkezi'nin (GCHQ) internet sitesinde yayınlanan habere göre Direktör Jeremy Fleming, "Rusya, Büyük Britanya'nın ulusal ve kolektif güvenliği için en büyük tehdit olarak kalıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın en çok siber güvenlik alanında tehdit arz ettiğini belirten GCHQ Direktörü, Rus istihbaratını 'agresif operasyonlar' düzenlemek ve 'dünya genelindeki seçimlere müdahale etmekle' suçladı.

Fleming, Rusya'nın yanı sıra, Çin'in de İngiltere için 'büyük bir tehdit' oluşturduğunu savundu.