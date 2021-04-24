Belarus'ta BYPOL adlı muhalif grubun Telegram hesabı 'aşırılıkçı' ilan edildi

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada "Gomel şehri Jeleznodorojniy İlçe Mahkemesi, 22 Nisan günü, BYPOL'a ait Telegram hesabının aşırılık yanlısı ilan etme kararı aldı. Kararın gerekçesi olarak İçişleri Bakanlığı Gomel İdaresi’nin incelediği materyaller gösterildi" dedi.

Çemodanova, açıklamasında BYPOL'un Telegram hesabında defalarca kitlesel huzursuzluk çağrılarının yapıldığını, iç düşmanlığı kışkırtma amacıyla İçişleri Bakanlığı çalışanları hakkında iftira niteliğinde materyallerin yayınlandığını ve devlet tarafından aşırılık yanlısı olarak kabul edilen materyallerin paylaşıldığını kaydetti.

Çemodanova, "BYPOL hesabında paylaşılan bilgilerin büyük kısmı, mevcut iktidar ve temsilcilerinin otoritesini zayıflatma amacını taşıyor. Bundan böyle söz konusu hesaptaki enformasyonu yayma (repost) suçu için idari sorumluluk ve hapis dahil cezalar öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

BYPOL, geçen yılın ağustos ayında düzenlenen Belarus devlet başkanlığı seçimlerinin ardından, eski güvenlik güçleri mensuplarının kurduğu muhalif bir oluşum olarak öne çıkıyor.