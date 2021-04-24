Alman basını: Ukrayna, 'Karadeniz kıyılarını korumak için' Berlin'den silah istedi

Alman Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) gazetesi, Kiev'in 'Karadeniz kıyılarını korumak için' Almanya'dan füze savunma sistemleri, gemi karşıtı füze sistemleri, mayın temizleme sistemleri ve kullanılmış korvetler istediğini yazdı.

Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasına karşı çıktığını, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in ise bu konunun tartışılmasına sıcak baktığını belirtti.

Ukrayna'ya silah temini konusunda Almanya parlamentosunda da bir fikir birliği bulunmadığına dikkat çeken gazeteye göre, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Ukrayna’ya silah temininin dışlanmasının yanlış olacağını savunurken, Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Gunter Krichbaum, bunun yerine yaptırımlar yardımıyla Rusya üzerindeki baskıyı artırmayı önerdi.