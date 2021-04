Macaristan’da Sputnik V, en etkili koronavirüs aşısı olarak kabul edildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Sputnik V Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nde (AB) aşıyı ilk kullanmaya başlayan Macaristan’ın Rus aşısının Macaristan’da en güvenli ve en etkili koronavirüs aşısı olarak kabul edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Macaristan hükümeti, ülkede kullanılan beş koronavirüs aşısının güvenliği ve etkinliği ile ilgili son verileri yayınladı.

Buna göre güvenlik (7-32 kat daha az ölüm) ve verimlilik (2-7 kat daha az yeni Kovid vakası) açısından en iyi performansı ortaya koyan Sputnik V aşısının olduğu ortaya çıktı.

Örneklere de yer verilen açıklamaya göre Rus aşısı ile aşılanan her 100 bin kişide koronavirüs bulaşmış sadece 95 kişi ve bir ölüm bulunuyor. Buna karşılık, AstraZeneca aşısı ile aşılanan her 100 bin kişide, 700 bulaşma ve yedi ölüm, Pfizer/BioNTech ile aşılanan her 100 bin kişide de 555 bulaşma ve 32 ölüm kaydedilmiş durumda.

Açıklamada, “Macaristan’ın verileri, (kullanıldıktan sonra) Sputnik V’nin, kullanılan mRNA aşılarına göre 100 bin aşı başına 20-32 kat daha az ölüm ve 2-6 kat daha az Kovid-19 vakası olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, nüfusu 3 milyar kişiyi aşan toplam 60 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V’nin etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Geçenlerde ise 3.8 milyondan fazla Rusya vatandaşının aşılanması ile ilgili veri analizine göre Rus aşısının etkinliği yüzde 97.6 olarak duyuruldu.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.