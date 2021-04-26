Lugansk güçleri: Ukrayna’ya ait 43 tankın bölgeye geldiği tespit edildi

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk’ın milis kuvvetleri, Kiev’in kontrolündeki Podlesnoe yerleşim yerine Ukrayna ordusuna ait 43 tankın geldiğinin saptandığını duyurdu.

Lugansk savunma makamı sözcüsünün basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre gözlemciler, Kiev’in kontrolündeki Podlesnoe yerleşim yerine Ukrayna ordusuna ait 43 tankın geldiğinin saptandı.

Sözcü, “Gözlemcilerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 92. Tugayının sorumluluk alanındaki Podlesnoe yerleşim yerine 43 tank ve üç zırhlı savaş aracının, ayrıca (Kiev’in kontrolündeki) Loskutovka yerleşim yerine üç zırhlı savaş aracının ve iki zırhlı personel taşıma aracının geldiğini saptadı” diye konuştu.

Kiev tarafından kontrol edilen Raygorodok'ta bir konut binasının yakınında 9K33 Osa uçaksavar füze sisteminin konuşlandığının da saptandığına dikkat çeke sözcü, “Halk milis birlikleri, komuta kademesinin emriyle durumdaki değişikliklere derhal karşılık vermeye hazır olarak, mevcut ateşkesin koşullarına sıkı sıkıya bağlı kalarak düşmanı sürekli olarak izliyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce Lugansk milis güçleri, Ukrayna ordusunu Donbass’ta Kiev’in kontrolündeki bazı yerleşim yerlerine Osa uçaksavar füze sistemleri konuşlandırmakla suçlamıştı.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. BM verilerine göre, çatışmalarda bugüne kadar on üç binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak bölgedeki gerilim, Ukrayna ordusu tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılar nedeniyle yeniden üst seviyeye çıktı.