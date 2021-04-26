Eski Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Sputnik V ile aşılanmak için Sırbistan’a gitti

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanmak için Sırbistan’a gittiği öğrenildi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sırbistan’da Rusya’nın yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı olduğunu ifade eden Kammenos, şu ifadeleri kullandı:

“Yüzbinlerce yabancı ile birlikte özgürlüğümü geri alma imkanı tanıyan Sırp kardeşlerime teşekkür ederim. Burada hayat geri dönmüş, her yer açık, herkes aşı olmuş durumda ve bizdeki medya kuruluşları insanların gözünü korkuturken burada 10 gün sonra Sputnik üretilmiş olacak.”

Kamenos ayrıca aşı olduğu anın fotoğrafını da paylaştı.

Ευχαριστώ τους αδελφούς Σέρβους που μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαπούς μου έδωσαν την ευκαιρία να πάρω πίσω την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μου. Εδώ η ζωή γύρισε πίσω όλα ανοιχτά όλοι εμβολιασμένοι και οι νέοι τώρα και οι ξένοι και σε 10 μέρες παράγουν το Sputnik ενώ εμείς ΜΜΕ τρομοκρατίας pic.twitter.com/9TYncf5UgF — Panos Kammenos (@PanosKammenos) April 24, 2021

​Sağcı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi lideri Panos Kammenos, radikal sol koalisyon Syriza ile koalisyon hükümetinde2015-2019 döneminde savunma bakanı görevinde bulunmuştu.

Kammenos, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya ile çeyrek asırlık isim anlaşmazlığına ‘Kuzey Makedonya' ifadesiyle orta yol getiren Prespa anlaşmasını gerekçe göstererek partisi ile birlikte hükümetten ayrılmıştı.