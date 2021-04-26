İtalyan Robinson Crusoe, 32 yıldır yaşadığı adadan ayrılıyor

İtalya'daki Budelli adasında 1989'dan beri tek başına yaşayan 81 yaşındaki 'İtalyan Robinson Crusoe', milli park yetkililerinin yıllardır süren ısrarının ardından adayı terk ediyor. 32 yılını adada geçiren yaşlı adam, çok üzüldüğünü ancak artık başka çaresi kalmadığını söyledi.

Eski bir öğretmen olan Mauro Morandi, 32 yıl önce İtalya'dan Güney Pasifik'e ulaşmaya çalışırken teknesinin arızalanmasının ardından Sardunya kıyılarındaki Budelli Adası'na geldi.

Pembe kumlarıyla bilinen adaya hayran kalan Morandi, adanın bekçisinin yakın zamanda emekli olacağını öğrenince bu görevi kendisi devraldı.

O zamandan beri sahil kıyılarına vuran plastik atıkları temizleyen, adanın bakımını yapan ve yazın gelen turistlere rehberlik eden Morandi, 2016'da adanın kamuya açılmasına karar verilmesi nedeniyle Budelli'yi terk etmek zorunda.

Guardian'a konuşan 81 yaşındaki Morandi, 2016'dan beri milli park yetkililerinin kendisine adayı terk etmesi için baskı yaptığını ve buna daha fazla katlanmaya gücü kalmadığını söyledi.

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'Onlarla savaşmayı bıraktım'

Yetkililerin 'evini' bir çevre eğitimi merkezine dönüştüreceğini belirten Morandi, "Onlarla savaşmayı bıraktım. 32 yıl sonra buradan ayrılacağım için çok üzgünüm" dedi. Yetkililer ise, Morandi'nin gerekli izinleri almamasına rağmen adanın bazı bölgelerinde değişiklikler yaptığını söylüyor.

Morandi, hayatının geri kalanını takımadaların en büyüğü olan La Maddalena adasında küçük bir apartman dairesinde geçireceğini söyledi. Morandi, "Ana şehrin eteklerinde yaşıyor olacağım, bu yüzden sadece alışveriş için oraya gideceğim ve geri kalan zamanı kendimi kendime değerlendireceğim. Hayatım çok fazla değişmeyecek, yine de denizi göreceğim. Budelli'ye gelince, umarım birisi onu benim kadar iyi koruyabilir" diye konuştu.

Morandi'nin görevi ilk olarak 2013'de adanın sahibi olan özel şirket iflas edince riske girmişti. Budelli, Morandi'yi adada tutma sözü veren Yeni Zelandalı iş insanı Michael Harte'ye satılmak istenmiş ancak protestolar ve İtalyan hükümetinin müdahalesiyle engellenmişti. 2016'da ise mahkeme, adanın kamuya açılmasına karar vermişti.

1990'dan beri Bundelli'ye turist ziyaretleri kısıtlı olarak gerçekleşiyor.