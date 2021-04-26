Yoğun bakım doluluk oranlarının arttığı Fransa'da okullarda yüz yüze eğitim başladı

Fransa'da 3 haftalık kapanmaya rağmen yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı artarken, bugün anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime yeniden başladı.

Fransa, artan koronavirüs vakaları ile daha etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla nisan ayında 19 bölgede başlayan kapanma, kademeli olarak kalkıyor.

Günlük yaklaşık 30 bin vaka bildiren ve yoğum bakım ünitelerinde yaklaşık 6 bin hasta bulunduğu belirtilen Fransa'da bugün, 5 Nisan'dan beri kapalı olan anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime geçti.

Paris'in güneyinde bulunan Melun'da bir ilk okulu ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kademeli olarak açılacağız. Virüsün yeniden yayılmaya başlamasını önlemek için bunu çok yavaş yapacağız" diye konuştu.

Macron, gelecek ay nüfusun daha büyük bir kısmının aşılanacağını ve günlük vaka sayısında beklenen azalmanın daha iyi bir duruma gelmesini beklediğini söyledi.

Okuldaki bir öğrencinin sabah 6 ile akşam 7 arasındaki sokağa çıkma yasağının değişip değişmeyeceğine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Macron, "Biraz daha geç saate geçmeye çalışacağız... Akşam 7 çok erken bir saat" dedi.

Fransa'da kademeli açılma kapsamında ortaokullar ve liselerin 3 Mayıs'ta; market, kafe ve restoranların ise mayıs ayının ortalarında açılması planlanıyor.

Ülkede, nüfusun yüzde 26'sına karşılık gelen, 14 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu olmuş durumda. Şimdiye kadarki ölü sayısı ise 100 bin.

#AFP photographer @LoicVenance at the intensive care unit (ICU) of the Clinique Oceane private hospital in Vannes, western France. pic.twitter.com/8LTqehkpZf — AFP Photo (@AFPphoto) April 21, 2021

​Ancak uzmanlar açılmanın gerekenden erken yapıldığı görüşünde, veliler ise çocuklarının okula gitmesinden endişe duyuyor. Paris Pitie Salpetriere Hastanesi enfeksiyonlar ve tropikal hastalıklar bölümü başkanı Dr. Eric Caumes, "Rakamlar pek cesaret verici değil. Vakalar sadece belirli yerlerde azalmaya başladı. Rakamlar henüz düşmemiş olmasına rağmen önlemleri gevşetiyoruz" dedi.