Seçime hazırlanan Fransa'da darbe imasında bulunan emekli generallerle Le Pen arasındaki flörte Savunma Bakanından tepki

Fransa'da geçen yıl Muhammed peygamber karikatürlerinin tekrar yayımlanmasının ardından bir tarih öğretmeninin kafasının kesilmesine varan yeni cihatçı saldırı dalgasının başlamasıyla İslamcılıkla yeni bir hesaplaşmaya girişilirken, emekli generaller ile aşırı sağcı lider arasındaki flörtleşmeye Cumhurbaşkanı Macron'un cephesi sert tepki gösterdi.

Fransa Silahlı Kuvvetleri'nden yüzlerce emekli subayın askeri darbe tehdidi ve aşırı sağcı kadın lider Marine Le Pen'e destek niteliği taşıyan bir bildiri yayımlaması üzerine, Savunma Bakanı Florence Parly, 'politize olmuş' eski askeri personel ile Le Pen arasında koalisyon kurulmasını 'rezalet' diye niteledi. 2017'de aşırı sağdan daha orta çizgiye gelerek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda neoliberal Emmanuel Macron'a rakip olan Le Pen, Jean Jaures Vakfı'nın anketine göre sol eğilimli seçmenlerin oylarını çekebilirse, 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'u koltuğundan edebilir.

Macron'un 'İslamcı ayrılıkçılığa' karşı savaş ilan etmesinden tatmin olmamış gözüken emekli generallerin Valeurs Actuelles (Güncel Değerler) isimli sağcı dergide yayımladığı açık mektupta, 'İslamcılığın ve varoş güruhunun başının ezilmesi' çağrısı yapılırken, 'göçmen kökenli topluluklarla, bunların özellikle Müslüman olanlarıyla bir iç savaşı durdurmak için askeri darbenin gerekli olabileceği' ima edildi.

Açık mektuba Twitter'da yanıt veren Savunma Bakanı Parly, askeri emir-komuta zinciri açısından tarafsızlık ve sadakatin olmazsa olmaz ilkeler olduğunu söyledi.

France’s Armed Forces minister furious over support for Marine le Pen https://t.co/rVSaadUZkV — Bourbiza Mohamed (@techgateorg) April 26, 2021

Aşırı sağcı liderin emekli generallerin açık mektubundan memnuniyetini ifade etmesine de tepki gösteren kadın bakan, şöyle devam etti:

"Madam Le Pen'in sözleri askeri kurumları vahim şekilde yanlış anladığını gösteriyor. Bu, silahlı kuvvetlerin başkomutanı olmak isteyen biri açısından endişe verici. Madam Le Pen'in arzu ettiği şekilde Silahlı Kuvvetlerin politize olması, askeri kabiliyetlerimizi ve dolayısıyla Fransa'yı zayıflatır. Ordu siyasi kampanya yürütmek için değil, Fransa'yı savunmak ve Fransızları korumak için var."

Précisons que Marine Le Pen joue sur une confusion qui l'arrange : la tribune irresponsable publiée dans Valeurs Actuelles est uniquement signée par des militaires à la retraite, qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu’eux-mêmes. — Florence Parly (@florence_parly) April 25, 2021

Deux principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique : neutralité et loyauté. Les mots de Madame Le Pen reflètent une méconnaissance grave de l'institution militaire, inquiétant pour quelqu'un qui veut devenir cheffe des armées. — Florence Parly (@florence_parly) April 25, 2021

Le Pen, gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'u koltuğundan etmesi halinde başkomutan unvanını da alacak.

'Valeurs Actuelles'de yayımlanan açık mektubu eski jandarma komutanı Jean-Pierre Fabre-Bernadac kaleme aldı, yaklaşık 120 eski üst düzey subay ile daha düşük rütbelerden 1000 eski asker daha imzaladı.

Darbe tehdidi taşıyan açık mektupta "Muvazzaf yoldaşlarımızın medeniyet değerlerimizi korumak ve ulusal topraklardaki yurttaşlarımızı güvenliğe almak için tehlikeli bir görevde yer almaları gerekebilir" mesajı verilerek şöyle deniliyor:

"Gördüğümüz üzere erteleyecek vakit kalmadı, aksi takdirde yarın iç savaş bu büyüyen kaosa son verecek ve sorumluluğunu üstleneceğiniz ölümler binlerle ifade edilecek."

Le Pen, açık mektuptan memnuniyetini "Bir yurttaş ve siyasetçi olarak analizinizin altına imzamı atıyorum ve üzüntünüzü paylaşıyorum. Sizi açılan savaşa katılmak için bizim eylememize dahil olmaya çağırıyorum, bu kesinlikle siyasi ve barışçı, ama her şeyin üzerinde Fransa için verilen bir savaştır" diye ifade etti.